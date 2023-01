30. Première victoire en Grand Chelem pour Constant Lestienne !



A 30 ans et 7 mois, @constlalest est devenu le joueur fran­çais 🇫🇷 le plus âgé au moment de remporter son 1er match en Grand Chelem, détrô­nant Stéphane Robert (alors âgé de 29 ans et 8 mois).pic.twitter.com/5F6LDvwmTm