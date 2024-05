Iga Swiatek semble inarrêtable.

10 jours après sa magni­fique finale remportée de justesse face à Aryna Sabalenka à Madrid, la numéro 1 mondiale s’est quali­fiée ce mardi pour les demi‐finales du WTA 1000 de Rome.

Auteur d’un 10e succès de rang après sa victoire nette et sans bavure face à l’Américaine Madison Keys (6−1, 6–3), la Polonaise a été inter­rogée sur son rapport à la victoire en compa­raison avec le début de sa carrière. Et forcé­ment, les senti­ments ne sont pas les mêmes.

« Bien sûr, ce n’est pas toujours pareil. Chaque match a un goût diffé­rent. Quand tu joues environ 80 matches par an, tu as l’im­pres­sion que c’est une routine. Parfois, tu ressens de très grandes émotions. Comme après la finale de Madrid, c’était vrai­ment émou­vant. Parfois, tu ressens juste du soula­ge­ment, ce qui n’est peut‐être pas toujours la meilleure chose. Mais la vie est ainsi faite. C’est parfois des montagnes russes. Mais aujourd’hui (mardi), je suis fière de moi car j’ai l’im­pres­sion de mieux jouer et c’était certai­ne­ment ma meilleure journée à Rome. »