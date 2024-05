Beaucoup de choses ont été dites sur le niveau de forme de Novak Djokovic avant Roland‐Garros. Il faut dire qu’il s’est rendu à Paris sans avoir remporté le moindre trophée depuis le début de saison pour la première fois depuis… 2006.

L’entrée en lice de Nole était donc attendue ce mardi soir, quelques jours après sa nouvelle pres­ta­tion déce­vante, en demi‐finales à Genève. Verdict, le Serbe s’est assuré une victoire en trois sets face au Français Pierre‐Hugues Herbert, 6–4, 7–6(3), 6–4, mais il a encore été sur courant alter­natif.

Djokovic avait pour­tant très bien commencé le match, en brea­kant rapi­de­ment et en mettant de l’in­ten­sité. Et lors­qu’il a une nouvelle pris le service de son adver­saire en début de deuxième manche, on aurait pu penser qu’il allait s’en­voler. Mais le Novak actuel a beau­coup de mal à se montrer domi­na­teur pendant plusieurs sets d’affilée.

Le Français, 142e cette semaine et invité par le tournoi, a livré une pres­ta­tion hono­rable et au moins poussé Nole à se montrer intrai­table lors des moments « chauds » en fin de set. Parfois imprécis sur ses place­ments et bous­culé par un très bon P2H, le numéro 1 mondial a néan­moins fait preuve d’une grande concen­tra­tion notam­ment dans le tie‐break de la deuxième manche.

Novak Djokovic pour­suivra la défense de son titre contre Roberto Carballes Baena au deuxième tour avant de poten­tiel­le­ment retrouver Gaël Monfils ou Lorenzo Musetti.