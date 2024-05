Loin d’être ridi­cule lors de sa défaite en trois sets face à Alexander Zverev au premier tour de Roland‐Garros ce lundi, Rafael Nadal a fait part de ses impres­sions en confé­rence de presse concer­nant sa pres­ta­tion. Et l’Espagnol était globa­le­ment très content de lui.

« Je suis rentré sur le court aujourd’hui (lundi) avec l’étrange impres­sion que j’al­lais jouer un premier tour à Roland‐Garros et en n’étant pour une fois pas le favori. Et ça a été vrai, mais je suis arrivé sur le court avec l’idée qu’il me fallait me battre pour gagner ce match, qu’il me fallait déployer toute l’énergie néces­saire, revenir à mon meilleur niveau, et j’es­pé­rais que mon adver­saire ne joue­rait pas à son meilleur niveau, parce que c’est toujours diffi­cile au premier tour. Pour moi, ce serait diffi­cile, au cours de cette période parti­cu­lière, au premier tour, de penser à un match où j’ai mieux joué qu’au­jourd’hui. Je trouve que j’ai, à certain moments, joué à un très bon niveau, à d’autres moments j’ai raté quelques points, je suis passé à côté mais ça c’est tout à fait normal lors­qu’on ne joue pas beau­coup de tour­nois, lors­qu’on ne joue pas ce type de match depuis près de deux ans. »