Alors que les invi­ta­tions ont été dévoi­lées ce mardi pour l’édi­tion 2024 de Roland‐Garros (du 26 mai au 9 juin), l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi a décidé de ne pas accorder de wild card à Dominic Thiem.

Quatre fois demi‐finaliste et double fina­liste du Grand Chelem pari­sien (2018 et 2019), Dominic Thiem, qui a récem­ment annoncé qu’il allait mettre un terme à sa carrière sur le tournoi de Vienne, chez lui, en octobre prochain, méri­tait certai­ne­ment plus d’at­ten­tion de la part de la direc­trice du tournoi et du président de la FFT.

Peut‐être que le calcul est de consi­dérer que l’ac­tuel 117e mondial sera fina­le­ment dans le grand tableau car il est en sixième posi­tion sur la liste des remplaçants.

De toute façon, Roland‐Garros distribue très rare­ment des invi­ta­tions à des joueurs étran­gers. Dans le même cas de Thiem, on aura pu aussi citer Diego Schwartzman, ou encore Simona Halep, lauréate de l’édi­tion 2018 chez les dames.

La liste offi­cielle des invitations :

SIMPLE DAMES (Tableau final)

Alizé CORNET (FRA)

Fiona FERRO (FRA)

Elsa JACQUEMOT (FRA)

Kristina MLADENOVIC (FRA)

Chloé PAQUET (FRA)

Jessika PONCHET (FRA)

Ajla TOMLJANOVIC (AUS) (invi­ta­tion attri­buée dans le cadre de l’ac­cord avec Tennis Australia)

Sachia VICKERY (USA) (invi­ta­tion attri­buée dans le cadre de l’ac­cord avec la fédé­ra­tion américaine)

SIMPLE MESSIEURS (Tableau final)



Terence ATMANE (FRA)

Richard GASQUET (FRA)

Pierre‐Hugues HERBERT (FRA)

Harold MAYOT (FRA)

Giovanni MPETSHI PERRICARD (FRA)

Alexandre MULLER (FRA)

Nicolas MORENO DE ALBORAN (USA) (invi­ta­tion attri­buée dans le cadre de l’ac­cord avec la fédé­ra­tion améri­caine)

Adam WALTON (AUS) (invi­ta­tion attri­buée dans le cadre de l’ac­cord avec la fédé­ra­tion australienne)