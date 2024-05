Toutes les bonnes choses ont une fin, mais celle de Dominic Thiem n’est proba­ble­ment pas laquelle que les fans de tennis auraient pu espérer.

Les derniers jours sont porteurs de tristes nouvelles, avec notam­ment l’an­nonce de Diego Schwartzman, qui prendra se retraite en février 2025.

Et c’est désor­mais Dominic Thiem (30 ans) qui semble se diriger vers une fin de carrière dès la fin d’année 2024. L’Autrichien avait déjà laissé entendre cela à Sky Sport Austria, ce 7 mai, et l’in­for­ma­tion semble devenir une réalité, puisque son frère ET manager a annoncé que le vain­queur de l’US Open 2020 prendra la parole en fin de semaine pour s’exprimer clai­re­ment à ce sujet.

🚨 Le manager et frère de Dominic Thiem annonce que l’Autrichien prendra la parole en FIN DE SEMAINE pour s’exprimer clai­re­ment à ce sujet. 🇦🇹



Un véri­table choc pour tous les passionnés de tennis, qui regret­te­ront certai­ne­ment les plus belles années de l’Autrichien.