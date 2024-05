On le savait en perte de vitesse ces derniers mois, Diego Schwartzmann a pris une déci­sion radi­cale pour son avenir dans le tennis professionnel.

En effet, dans un long et poignant message publié sur ses réseaux sociaux, « El Peque » a annoncé son futur retrait du monde de la petite balle jaune. Un retrait qui aura lieu en février 2025, chez lui, en Argentine, sur l’ATP 250 de Buenos Aires.

Des adieux qui vont forcé­ment faire écho à ceux de son compa­triote Juan Martin Del Potro qui a lui aussi disputé son dernier match sur ce même tournoi en 2022.

« À chaque coin de terrain, à chaque seconde d’en­traî­ne­ment, à chaque point de compé­ti­tion, à chaque instant, j’étais immen­sé­ment heureux. J’ai vécu ces moments avec une telle inten­sité que j’ai du mal à la main­tenir aujourd’hui. Tous ces beaux moments sont devenus quelque chose qui me pèse aujourd’hui et il m’est diffi­cile de conti­nuer à en profiter plei­ne­ment. D’un côté, quitter une vie qui m’a tant apporté est une déci­sion trop diffi­cile à prendre, mais d’un autre côté, le bonheur que j’ai éprouvé en jouant au tennis me donne envie de conti­nuer à sourire sur le court et en dehors, comme je l’ai toujours fait. Cependant, aujourd’hui, ce sourire est parfois diffi­cile à trouver. En moi, un animal compé­titif m’empêche de profiter, de jouer et de voyager comme je le faisais aupa­ra­vant. Je veux que mes derniers tour­nois soient décidés par moi‐même. Que cette année 2024 soit ainsi, en espé­rant avoir l’op­por­tu­nité de parti­ciper aux tour­nois que j’aime le plus. Et en 2025, en Argentine, je pourrai vivre mon dernier moment, la plus belle clôture que je puisse imaginer. »