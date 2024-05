Rafael Nadal est présent à Rome pour y disputer ce qui sera vrai­sem­bla­ble­ment sont dernier Masters 1000 au Foro Italico.

L’Espagnol est donc au centre des regards, mais en confé­rence de presse, le roi de la terre battue n’a pas parlé que de lui, et a notam­ment évoqué les nombreuses bles­sures surve­nues à Madrid la semaine dernière, entraî­nant notam­ment les forfaits de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz à Rome.

Tout comme Iga Swiatek, Rafa estime qu’un aussi grand nombre de bles­sures en si peu de temps est proba­ble­ment une coïncidence.

Nadal : « Gli infor­tuni hanno sempre fatto parte dello sport. Possiamo parlarne per ore di questo problema. L’assenza di Jannik e Carlos fa sì che ne parli. Ma credo si tratti di una coin­ci­denza. Quando spingi il tuo corpo al limite ti fai male. Quando giochi sul duro, ti fai male » — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) May 8, 2024

« Les bles­sures ont toujours fait partie du sport. Nous pouvons parler de ce problème pendant des heures. Les absences de Jannik et Carlos nous font en parler. Mais je pense que c’est une coïn­ci­dence. Quand vous poussez votre corps à l’ex­trême, vous finissez par vous blesser. Quand vous jouez et que vous travaillez dur, vous vous blessez. »