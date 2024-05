Présent ce mercredi sur plateau d’Amazon Prime pour évoquer notam­ment le match de la session de nuit prévu entre Richard Gasquet et Jannik Sinner, Fabrice Santoro, en grande forme depuis le début de la quin­zaine, a évoqué avec une petite pointe d’hu­mour la carrière du Biterrois, long­temps aller­gique à la lumière.

« Peut‐être plus main­te­nant, mais pendant les 10–15 premières années de sa carrière, quand il avait une caméra devant lui, il bais­sait les yeux, il était vrai­ment en diffi­culté. Et puis il n’ai­mait pas forcé­ment jouer sur les grands courts. Moi, à un moment donné, je m’étais dit : ‘Mais Richard, s’il avait pu jouer tous ses matchs sur le court 18, il aurait été numéro 1 mondial’. Parce que la lumière ne l’in­té­res­sait pas forcé­ment. Ce qu’il aime, c’est jouer au tennis, faire des revers, des coups droits et trans­pirer. Mais c’est vrai­ment un bon gars qui fait l’unanimité. »