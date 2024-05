« Il y en a qui voient Djokovic gagner trois titres du Grand Chelem par an pendant encore deux saisons. Personnellement, je ne pense pas », décla­rait Gilles Simon en novembre dernier.

La première partie de la saison 2024 lui donnant pour le moment raison, le Français persiste et signe dans des propos accordés à Stats Perform et rapportés par BeIN Sports.

« L’année dernière, lors­qu’il a perdu la finale de Wimbledon contre Alcaraz, j’ai dit que pour moi, il ne lui restait qu’une année. Il jouait bien l’année dernière, il a gagné trois Grands Chelems, mais je le vois sur le déclin depuis un moment. Pour moi, il y avait déjà des signes sur le court qui montraient qu’il bais­sait, mais il était et il est encore tout à fait capable de faire une grande saison 2024. En ce moment, il est dans une mauvaise passe, donc tout le monde veut l’en­terrer, mais il est encore capable de très bien jouer. L’année dernière, c’était honteux de dire qu’il commen­çait à baisser, les gens répon­daient : ‘Tu dis n’im­porte quoi, il a gagné trois Grands Chelems’. Si je dis main­te­nant qu’il joue bien, on me dira qu’il est fini, qu’il a encore perdu à Genève. Calmez‐vous ! Nous n’al­lons pas l’en­terrer. Personne ne va enterrer Novak et il est encore capable de grandes choses. D’un autre côté, il est comme tout le monde. Il arrive à un âge où des joueurs comme Nadal ou Federer avant lui ont chuté. »