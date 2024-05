Dans l’évo­lu­tion du tennis féminin, Ons Jabeur est l’une des plus grandes figures mili­tantes du circuit. À Madrid, la numéro neuf mondiale avait déjà haussé le ton contre le trai­te­ment inégal entre le circuit ATP et WTA.

Questionnée en confé­rence de presse à ce sujet après sa victoire au deuxième tour de Roland‐Garros (6−3, 1–6, 6–3 face à Osorio), la Tunisienne a réaf­firmé sa volonté de faire bouger les choses, comme la pers­pec­tive d’avoir plus d’af­fiches fémi­nines en night session.

« Je vais encore m’at­tirer des ennuis, n’est‐ce pas ? (sourire) ? Écoutez, je sais qu’ils font des efforts ici. J’aimerais qu’ils fassent plus d’ef­forts. Ce n’est pas quelque chose que l’on va changer en un jour. Je regarde la télé­vi­sion tous les jours et il y a beau­coup plus d’hommes que de femmes, et c’est la vérité. Je ne vais pas mentir à ce sujet. Je pense qu’Amélie Mauresmo fait un travail formi­dable et qu’elle essaie de changer cela, mais ces choses‐là prennent du temps. J’aimerais voir davan­tage de chan­ge­ment. Évidemment, j’ai­me­rais voir plus de choses, comme j’ai­me­rais voir Osaka et Swiatek aujourd’hui (mercredi) en session nocturne. Mais c’est un choix. Je le comprends. Peut‐être que le meilleur moment est main­te­nant, en journée. Je n’en sais rien. Encore une fois, je conti­nuerai à faire pres­sion pour cela, et je souhaite vrai­ment promou­voir le sport féminin et le tennis féminin en général. »