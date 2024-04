En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Madrid, grâce à sa victoire sur Jelena Ostapenko (6−0, 6–4), Ons Jabeur a lancé un cri du coeur. La Tunisienne a regretté que les joueurs et les joueuses ne soient pas traités, selon elle, de manière égali­taire en assu­rant notam­ment qu’elle n’avait vu aucun match féminin à la télé­vi­sion espagnole.

« J’ai l’im­pres­sion que nous avons un long chemin à parcourir, surtout ici à Madrid et à Rome, en Europe en général, et qu’ils doivent respecter davan­tage les femmes et la façon dont nous jouons. Les hommes et les femmes sont traités de manière tota­le­ment diffé­rente. Peut‐être que les gens de l’ex­té­rieur ne le voient pas. Je veux vrai­ment m’ex­primer à ce sujet. J’aime vrai­ment regarder le tennis féminin, j’aime regarder le sport féminin en général. Je pense que nous méri­tons mieux. Ce n’est pas comme si nous ne faisions aucun effort et que nous deman­dions plus que ce que nous méritons. »