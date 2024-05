Après avoir mis un terme à la légende selon laquelle il raffo­le­rait de l’énergie néga­tive du public et de certains spec­ta­teurs pour s’en nourrir et fina­le­ment l’emporter, Novak Djokovic, au cours d’un échange avec Nick Kyrgios réalisé en janvier dernier et qui vient seule­ment de sortir, a évoqué avec sincé­rité ses diffé­rents coups de sang sur le court.

Et visi­ble­ment, le numéro 1 mondial n’en est pas fier même s’il tente de les accepter et de les comprendre.

« Pour la première fois de ma carrière, je n’étais pas d’ac­cord avec le fait de casser des raquettes, de crier et de me ridi­cu­liser sur le court. Cela ne veut pas dire que je suis d’ac­cord avec ça aujourd’hui. Quand je le fais, j’ai honte de moi. J’ai vrai­ment honte, je suis gêné. Et je me déteste vrai­ment de l’avoir fait. Mais en même temps, je pense que la diffé­rence, peut‐être au cours des sept ou huit dernières années, c’est que j’ac­cepte mes défauts. J’accepte de commettre des erreurs et des fautes, et j’es­saie d’être une meilleure version de moi‐même le lende­main. Et cela n’ar­ri­vera peut‐être pas, mais au moins je suis en paix avec moi‐même et je ne suis pas gêné de dire : ‘Regardez, je me suis trompé, ou j’ai des défauts’. Et c’est ce que je respecte et apprécie chez toi, Nick, c’est que tu dis : ‘Écoutez, j’ai des problèmes’. Tout le monde a des problèmes person­nels et mentaux, et tout le monde essaie de les gérer de la meilleure façon possible. »