Lors du fameux entre­tien réalisé avec Nick Kyrgios avant l’Open d’Australie et qui vient seule­ment de sortir, Novak Djokovic a expliqué comment il était fina­le­ment parvenu au fil du temps à passer outre le simple fait que certaines personnes ne l’aiment pas.

« Les gens pensent encore que je me nourrie de cette énergie liée au fait que quel­qu’un ne m’aime pas ou que je fais face à l’ad­ver­sité sur et en dehors du terrain. Parfois, c’est le cas, car c’est la seule chose que j’ai à ce moment‐là et que je dois trouver une solu­tion. Mais au fil des années, j’ai appris mes leçons. Parfois, lorsque vous répondez à chaque article que vous lisez ou à chaque commen­taire ou à chaque décla­ra­tion que quel­qu’un fait à propos de vous, cela ne vous fera pas du bien. loin de là. Cela ne fera que vous sortir de la zone de confort. Cela ne fera que vous énerver. Je ne veux pas vivre dans ce genre d’émotion. »