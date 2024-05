Depuis le début de l’année 2024, Alexandre Muller arbore un sponsor pour le moins atypique sur sa tenue. En effet, le Tricolore, à l’instar de Nick Kyrgios, a entamé un parte­na­riat avec la plate­forme britan­nique OnlyFans, notam­ment connue pour ses contenus à carac­tère sexuel.

Dans un entre­tien accordé avec la plate­forme contro­versée, le 109e joueur mondial est revenu sur cette colla­bo­ra­tion un peu spéciale.

« Quand j’ai signé avec OnlyFans, je pensais que mes amis allaient dire : ‘Mais qu’est-ce que tu fous ?’ Mais non, tout va bien ! En fait, ils sont tous très inté­ressés par OnlyFans en ce moment. Alors ils ont créé leurs propres comptes et tout. Tout va bien avec mon équipe, et l’équipe qui travaille avec moi chez OnlyFans est très cool. C’est parfait. »