Roger Federer ne perd pas le nord.

Un an après avoir convaincu Iga Swiatek et Ben Shelton de rejoindre la marque On dont il est le co‐propriétaire depuis 2019, le Suisse vient de signer avec autre jeune joueur promet­teur en la personne de l’Italien Flavio Cobolli, 22 ans et 57e joueur mondial.

Roger Federer’s ‘On’ signs Flavio Cobolli.



Interesting. pic.twitter.com/6WqTV0rh7t — José Morgado (@josemorgado) May 15, 2024

Si ce nom est certes moins clin­quant que les deux premiers, la stra­tégie de la marque zuri­choise semble assez claire : miser sur l’avenir.