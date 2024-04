Lorsque Rafael Nadal a déclaré ce mercredi devant la presse que si Roland‐Garros avait lieu demain, il ne jouerai pas, on comprend mieux pourquoi.

En effet, le cham­pion espa­gnol est apparu visi­ble­ment épuisé et en souf­france lors d’une séance d’en­traî­ne­ment avant ses débuts sur le Masters 1000 de Madrid. On peut notam­ment le voir se tenir les genoux pendant plusieurs secondes et reprendre son souffle.

😱SUSTO de Nadal en el #MMOPEN24



🥵El balear, exhausto en el inicio del entre­na­miento de hoy



Este jueves se mide al jovencí­simo Darwin Blanchhttps://t.co/cBr0eGx58l pic.twitter.com/XGPteHwqlC — Teledeporte (@teledeporte) April 24, 2024

Des images pas très rassu­rantes et qui confirment bien que le cham­pion espa­gnol n’est pas en pleine posses­sion de ses moyens habituels.