Ce samedi soir (à partir de 18h30), Iga Swiatek affronte Aryna Sabalenka en finale du WTA 1000 de Madrid dans une revanche de l’édi­tion précé­dente où la Biélorusse avait pris le meilleur sur sa rivale.

Pour cette édition, la Polonaise n’a laissé que des miettes à ses adver­saires, avec un seul set perdu en quarts de finale contre Beatriz Haddad Maia. Interrogée en confé­rence de presse sur sa « domi­na­tion outra­geuse », la numéro une mondiale estime que tout n’a pas été simple.

« Je ne dirais pas que c’était facile parce qu’au début, je n’ai pas eu beau­coup de temps pour m’adapter aux condi­tions et c’est ce que j’ai dû faire pendant le tournoi. Mais dans l’en­semble, mes matches ont été plutôt bons et j’ai joué de manière effi­cace. Je menti­rais si je disais que je n’ai pas de pensées aléa­toires. Mais la ques­tion est de savoir ce que vous allez en faire. Je ne dirais pas que mon approche est toujours constante parce que certains jours sont meilleurs et d’autres moins bons, mais même si c’est un peu moins bon, je sais que je peux toujours jouer du bon tennis et gagner. »