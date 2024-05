Cette saison sur terre battue est riche en ensei­gne­ments, plusieurs Américains ont performé sur cette surface, alors qu’ils ne sont pas réputés pour être des spécialistes.

Taylor Fritz a atteint les demi‐finales du Masters 1000 de Madrid et les quarts de finale à Rome, quand son compa­triote Tommy Paul est toujours en lice pour s’of­frir sa première finale dans la capi­tale italienne.

Dans le tableau féminin, Danielle Collins s’est incliné dans les mêmes tour­nois en huitième et demi‐finale, contre Aryna Sabalenka, fina­liste à chaque fois.

Après sa défaite contre Iga Swiatek en demi‐finale du WTA 1000 de Rome (6−4, 6–3), Coco Gauff a estimé que le niveau des Américains sur l’ocre est trop sous‐estimé par les observateurs.

« Je pense qu’au­jourd’hui (jeudi), Tommy a vrai­ment bien joué. Je pense que Danielle Collins a enchaîné les victoires ces derniers temps. Je pense que nous nous encou­ra­geons tous les uns les autres et que nous nous pous­sons les uns les autres. Tommy et Danielle sont des personnes que j’en­cou­rage toujours, même si je ne dirais pas néces­sai­re­ment que nous sommes très proches. Je pense que sur la terre battue, les gens sous‐estiment les Américains et pensent que nous détes­tons le swing euro­péen. J’espère que Tommy pourra gagner et que ça sera un balayage américain. »