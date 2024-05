C’est une véri­table héca­tombe. Après Carlos Alcaraz, c’est au tour de Jannik Sinner de se retirer du Masters 1000 de Rome.

Quelques jours après avoir déclaré forfait avant son quart de finale à Madrid à cause d’une douleur à la hanche, l’Italien a annoncé ce samedi qu’il ne se présen­tera devant son public pour les mêmes raisons.

Non è facile scri­vere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specia­listi dei miei problemi all’anca devo annun­ciare che putroppo non potrò giocare a Roma.



Ovviamente sono molto triste di non aver recu­pe­rato, essendo uno dei miei tornei prefe­riti in… pic.twitter.com/kZt63nHjaz — Jannik Sinner (@janniksin) May 4, 2024

« Ce n’est pas facile d’écrire ce message, mais après avoir parlé à nouveau avec les méde­cins et les spécia­listes de mes problèmes de hanche, je dois annoncer que je ne pourrai malheu­reu­se­ment pas jouer à Rome. Je suis évidem­ment très triste de ne pas pouvoir me réta­blir, car c’est l’un de mes tour­nois préférés. J’avais hâte de revenir et de jouer à la maison devant le public italien. Je vien­drai de toute façon à Rome pour quelques jours et je serai au Foro Italico. Merci pour vos messages de soutien que j’ap­précie énor­mé­ment ! Maintenant, je vais travailler avec mon équipe et les méde­cins pour être prêt pour Roland Garros », a écrit le 2e joueur mondial extrê­me­ment déçu.