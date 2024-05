Rafael Nadal est programmé ce jour à 17 heures pour son premier entrai­ne­ment. Comme main­te­nant ces séances peuvent se faire devant le public, on est certain qu’il y aura beau­coup de monde dans les tribunes du Chatrier pour rendre homme à la légende de la terre battue.

Dans le dernier numéro de notre maga­zine qui vient de sortir nous sommes allés à la rencontre de plusieurs membres de la famille du tennis pour qu’il évoque le parcours excep­tionnel de ce champion.

Parmi eux, Julien Varlet, consul­tant pour RMC, Canal Plus, aujourd’hui coach à la French Touch Academy et qui avait eu la « chance » de prendre un set à Rafa au début sa carrière lors du chal­lenger d’Aix.

Revenant sur cet « exploit », Julien nous a expliqué que c’était presque devenu un « label »

« Je n’ai pas la préten­tion de me dire que j’aurais pu prendre un set à Roger ou Nole. Mais je dois avouer que c’est quand même une petite fierté d’avoir pris un set à Nadal, car il incarne le jeu sur terre. Même s’il était jeune, je me dis que je ne devais pas si mal jouer à l’époque. On me présente souvent à la French Touch Academy en disant : « Il a pris un set à Nadal sur terre. » Comme quoi, ça doit être un petit exploit [rires] »