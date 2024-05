De retour en finale à Madrid contre Iga Swiatek, Aryna Sabalenka sort d’une période compli­quée, marquée par la mort de son ex‐compagnon, Konstantin Koltsov, avant le tournoi de Miami en mars dernier qu’elle avait tout de même décidé de jouer.

Interrogé par L’Equipe dans la capi­tale espa­gnole, le coach de la numéro 2 mondiale, Anton Dubrov, a expliqué cette décision.

« Ce n’était pas facile parce qu’elle a vécu quelque chose de très dur. Tout d’abord, vous ne pouvez pas le séparer du tennis, mais en même temps, l’idée était d’es­sayer de laisser ça de côté pour se concen­trer sur le tennis qui pouvait agir comme un trai­te­ment. Quand tu vas sur le terrain et que tu sais quoi faire, même si tu es frus­trée, en colère, ça peut te donner un senti­ment de guérison. Être sur le terrain était comme un médi­ca­ment. Être en mouve­ment soigne. Peu importe ce que tu traverses dans la vie, l’idée est de faire des choses simples, de bouger. Faire de la randonnée, du vélo, de la nata­tion… Le corps et l’es­prit sont toujours connectés. Au sein du staff, nous essayons de la soutenir et de faire de notre mieux pour avoir la meilleure approche avec elle, qu’elle soit concen­trée sur ce qu’elle a à faire. Elle n’est pas encore à 100 %. Mais elle va déjà beau­coup mieux. »

La finale entre la tenant du titre, Sabalenka, et la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, aura lieu ce samedi à 18h30.