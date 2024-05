Lors de son inter­view accordée à L’Equipe, dans laquelle il a notam­ment parlé de l’hé­ri­tage de Rafael Nadal, le direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, n’a pas écarté la possi­bi­lité que son légen­daire compa­triote réalise un dernier parcours incroyable à Roland‐Garros.

« S’il a la capa­cité d’en­chaîner les matchs en trois sets gagnants à Roland‐Garros ? Ça sera un défi impor­tant. C’en est un pour tout le monde, alors imaginez pour quel­qu’un qui n’a joué que dix matches en deux ans (18 matchs entre Wimbledon 2022 et Madrid, ndlr), quel­qu’un qui aura 38 ans. Bien sûr, c’est un chal­lenge. Mais s’il peut jouer deux ou trois matches de plus à Rome et qu’il arrive à Paris prêt à s’en­traîner pour s’ha­bi­tuer aux condi­tions… Avec Rafa, on ne sait jamais. On peut s’at­tendre à l’im­pos­sible avec lui », a déclaré l’an­cien 12e mondial.