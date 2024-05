Dans notre dossier consacré à Rafael Nadal publié dans le n°88 de notre maga­zine, nous sommes allés inter­roger Jean‐René Lisnard, le fonda­teur de l’Elite Tennis Center basé à Cannes.

Ancien 84e joueur mondial, « JR », qui est un fan de Rafa, a bien voulu répondre à une courte inter­view. On vous a sélec­tionné le début qui résume bien le rapport de l’en­trai­neur trico­lore avec la star espagnole.

Est‐ce que tu te souviens de la première fois que tu as vu jouer Nadal ? Qu’est-ce que tu en as pensé ?

C’était en Inde, et je l’avais joué en double. Je me suis rendu compte qu’il se livrait vrai­ment à fond physi­que­ment. Il était au taquet sur tout, c’est ce qui m’avait frappé.

Si tu avais dû coacher Nadal, quel aurait été ton apport ?

Question diffi­cile, car tous les entraî­neurs du monde auraient aimé avoir Nadal comme joueur. En même temps, Toni a fait un tel travail ! Il a été très exigeant. Et c’est cette exigence du premier au dernier jour qui a fait la diffé­rence et qui a façonné Nadal en tant que légende, il n’y a pas de miracle.

Est‐ce que Nadal est un exemple à suivre dans ton académie ? Si oui, pour­quoi ?

On évoque forcé­ment les cham­pions quand on entraîne. Et c’est vrai que Nadal est celui dont je parle le plus souvent.