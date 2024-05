En confé­rence de presse à Genève, où il a décidé de s’ali­gner à quelques jours du début de Roland‐Garros (26 mai au 9 juin), Novak Djokovic s’est exprimé en fran­çais et avec un grand sourire sur l’édi­tion 2024 du Grand Chelem pari­sien qui s’an­nonce assez indécise.

« Je pense que cette année, Roland‐Garros sera très ouvert. Ruud fait partie des candi­dats, Zverev, Rublev, Tsitsipas, tous les joueurs qui ont gagné un gros tournoi sur cette surface. Après, quand tu parles de Roland‐Garros et que Nadal est là, pour moi, il est toujours le plus grand favori. C’est normal après tout ce qu’il a fait sur le court. Évidemment c’est diffé­rent cette année avec les derniers mois qu’il a passés mais ça reste Roland‐Garros et ça reste Nadal. Après, il y a peut‐être moi si je me sens bien, si je joue bien. Pour les Grands Chelems, je suis un joueur un peu différent. »