Depuis son premier titre à Roland Garros en 2005, le destin de Rafael Nadal et du tournoi sont inti­me­ment liés. En 18 parti­ci­pa­tions, il a brandit la Coupe des Mousquetaires à 14 reprises. Un bilan titanesque.

Dans un entre­tien accordé à Eurosport, Amélie Mauresmo, direc­trice du tournoi, est revenue sur le parcours du roi de la terre battue et de certains commen­taires après son premier sacre à Paris en 2005.

« Je pense qu’on a tous en tête sa première victoire ici, parce que la première fois qu’il jouait Roland‐Garros, il arrive, 19 ans et il s’en­voie le tournoi. Donc c’est là qu’il annonce la couleur directe. Je le vois encore, les bras en croix, allongé sur ce Chatrier. Il l’a fait souvent après, mais ça, c’est : « J’annonce la couleur direct ». À l’époque, c’était en 2005, on disait : « Ce gars‐là, il ne gagnera jamais à Wimbledon ». Sur dur, ça va être compliqué aussi. Et la façon dont il a fait évoluer son jeu, c’est abso­lu­ment remar­quable. Et pour gagner autant ici, c’est qu’il a eu cette intel­li­gence là, que tout son staff a eu cette intel­li­gence là d’évo­luer quand tu n’avances pas. Lui a toujours eu ça en tête, malgré le fait qu’il gagnait. »