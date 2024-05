Il y a quelques jours, Dominic Thiem annon­çait qu’il allait prendre sa retraite des courts en fin de saison. Ses adieux sont prévus devant son public, sur l’ATP 500 de Vienne, en octobre prochain.

Un déchi­re­ment pour les fans de la petite balle jaune. Touché au poignet en 2021, l’an­cien numéro 3e joueur mondial n’a jamais réussi à retrouver son niveau d’antan.

Dans un entre­tien accordé à la chaîne YouTube Georgy Tennis, Paula Badosa semble comprendre la déci­sion de son collègue. L’Espagnole traverse elle aussi une période diffi­cile, avec un dos en déli­ca­tesse depuis un an.

« Le sport est très émotionnel. Mentalement, il est brutal, il vous pousse à la limite. J’ai aussi vécu beau­coup de choses cette année et je n’ar­ri­vais pas à voir la lumière. Je ne savais pas quoi faire, j’étais perdue et je comprends ce senti­ment de ne pas trouver de solu­tions. Se voir si bas après avoir été au sommet n’est pas facile, il faut être très fort menta­le­ment. L’amour de ce sport est ce qui me permet de conti­nuer à concourir. »