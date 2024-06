Ceux qui ont connu le Roland‐Garros d’hier arrivent toujours médusés quand ils reviennent et découvrent tout ce qui a été entre­pris pour trans­former le vintage en un espace moderne, design, presque froid.

Le décor planté, le tournoi qui se veut progres­siste et qui devait rattraper son retard selon certains spécia­listes du marke­ting sportif est allé encore plus loin en voulant égale­ment boule­verser l’as­pect sportif et proposer cette fameuse night session au coeur de Paris. Une « night » vendue comme il se doit à prix d’or à un opéra­teur en soif d’abonnés et de notoriété.

Heureusement que Gilbert Ysern, dans son bras de fer avec les rive­rains, avait promis qu’aucun match n’irait au‐delà de 23h 😂 Au‐delà des émotions vécues par les témoins (je dormais), prix lourd à payer pour les cham­pions. Wimbledon reste le dernier Grand Chelem « civi­lisé » des 4 https://t.co/NCVZ7jcolS — Yannick Cochennec (@YCochennec) June 2, 2024

Au final on atterrit donc sur un match qui débute à 22H30 et se termine à 3H15 dans un froid de canard, dans un stade à demi‐vide et devant quelques télé­spec­ta­teurs insomniaques.