Après son succès en trois manches ce vendredi face à Pavel Kotov au 3e tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a été inter­viewé sur le court par Fabrice Santoro. Et l’an­cien joueur trico­lore, qui prépare toujours une petite ques­tion « off » pour clore ce moment par des sourires, a une nouvelle fois réussi son coup.

Fabrice Santoro : « J’ai vu beau­coup de photos de manne­quin ces derniers temps, as‐tu des conseils à me donner ? »

Jannik Sinner : « Tu es plus beau que moi. Je ne suis pas doué pour la mode. Ils me donnent juste des choses à mettre et je les porte. J’essaie juste d’avoir l’air bien. Parfois, c’est bien. Parfois, ce n’est pas le cas (rires). »

Pour une place en quarts de finale, l’Italien affron­tera le vain­queur du duel tant attendu par les fans fran­çais entre Corentin Moutet et Sebastian Ofner.