Le Bulgare est en quart de finale à Roland‐Garros et c’est la première fois de sa carrière. Mais pour y parvenir, son duel n’a pas été simple face à Hubert Hurkacz. Le Bulgare est revenu sur le moment assez épique où ils ont parlé arbitrage.

« Je crois que dans le feu de l’action, on peut dire des choses qu’on ne devrait pas dire. Mais je ne pense pas qu’Hubert voulait être désa­gréable. Comme je l’ai dit, c’est un des types les plus sympas du circuit. Les arbitres de chaise font de leur mieux. Ce n’est pas facile quand la balle est si proche de la ligne, ils font de leur mieux. Mais il est certain qu’on peut tous avoir des mots désa­gréables dans l’ins­tant. Mais quand on joue des matchs d’une telle qualité, vu de l’ex­té­rieur, je peux vous dire, c’est diffi­cile pour tous. Mais il ne veut pas être désa­gréable ou quoi que ce soit. Il n’est pas méchant »