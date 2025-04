Invité à donner ses prédic­tions pour la saison sur terre battue avant le début du Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il va affronter son compa­triote Karen Khachanov, Daniil Medvedev a donné une réponse dont il a le secret.

« Facile, je vais gagner les trois Masters 1000 sur terre battue et finir par Roland‐Garros, la cerise sur le gâteau (rires). Non, je ne sais pas. Je n’aime pas trop les prédic­tions car je veux toujours gagner, et j’ai réussi à gagner Rome une fois (en 2023, il s’agit de son dernier titre, ndlr). Carlos joue‐t‐il Monte‐Carlo ? Je ne l’ai pas vu. Je vais dire Alcaraz à Madrid. À Rome, Jannik (Sinner) sera de retour mais je vais aller sur Zverev. Et Monte‐Carlo, je vais dire Tsitsipas car il ne peut pas perdre ici (rires) Il a gagné trois fois. »