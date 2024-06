Invité à s’ex­primer sur la défaite en quatre manches de Corentin Moutet face à Jannik Sinner en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga, malgré le courage de Corentin, a tenu à mettre en lumière un aspect primor­dial du très haut niveau et des matchs au meilleurs des cinq sets.

« Il a gagné son set, il l’a gagné parce qu’il a bien joué sur ce premier set et ce qu’on aurait aimé voir, évidem­ment, c’est qu’il arrive à tenir ce niveau sur un deuxième et un troi­sième set. Et c’est là qu’on voit fina­le­ment l’im­por­tance du physique et de la capa­cité à répéter les efforts sur un Grand Chelem puisque sur un tournoi en deux sets gagnants, honnê­te­ment, il aurait pu gagner contre Sinner. Mais honnê­te­ment, même s’il y avait eu 2–0 aujourd’hui, il ne gagnait pas le match. Et c’est là où on voit la limite parce qu’on se rend compte que pour gagner un match comme ça, il faut qu’il joue au même niveau qu’au premier set pendant 3 heures. Et c’est là qu’il faut qu’on progresse, qu’il faut qu’on soit meilleur en France aussi sur cette capa­cité à répéter vrai­ment ces efforts. »