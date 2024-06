Pas d’ex­ploit pour Corentin Moutet contre Jannik Sinner en huitièmes de finale de Roland‐Garros. Le dernier joueur fran­çais encore en lice dans le tableau masculin est tombé les armes à la main contre le numéro 2 mondial, Jannik Sinner : 2–6, 6–3, 6–2, 6–1, en 2h40 de jeu.

Courageux, le Parisien aura lutté jusqu’au bout et même gêné l’homme fort du début de saison pendant un bon moment. Il réali­sait en effet un premier set presque parfait. Il expo­sait toute sa palette de coups, appor­tait comme toujours beau­coup de variétés dans son jeu et faisait déjouer le vain­queur de l’Open d’Australie.

Offensif, Corentin mettait aussi beau­coup d’in­ten­sité dans ses coups et débor­dait régu­liè­re­ment l’Italien, en grande diffi­culté. S’il manquait deux occa­sions sur son service de remporter la première 6–0, le 79e mondial bouclait l’af­faire quelques minutes plus tard et commen­çait le deuxième set sur la même lancée. Sur un break.

C’est à ce moment que le match tour­nait. Malgré un début de match raté, Sinner restait calme. Et il s’adap­tait. Il s’en­gouf­frait dans la moindre petite brèche laissée par Moutet. Il impo­sait son jeu et faisait reculer le Français.

Face à un Sinner en place et physi­que­ment très prêt, malgré ses problèmes à la hanche ces dernières semaines, la tâche deve­nait trop diffi­cile pour la valeu­reux Moutet, frustré en fin de match.

🔥 La balle de match de Jannik Sinner face à Corentin Moutet !



🇮🇹 L’Italien est qualifié pour les quarts.#RolandGarros pic.twitter.com/nTNbEKeYqA — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 2, 2024

Trop solide et trop fort depuis plusieurs mois, l’Italien égale son meilleur résultat dans le tournoi et affron­tera Grigor Dimitrov, tombeur d’Hubert Hurkacz, pour une place dans le dernier carré.