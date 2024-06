Dans la nuit de samedi à dimanche, Novak Djokovic et Lorenzo Musetti ont proposé un spec­tacle formi­dable aux spec­ta­teurs les plus insom­niaques. Dans un combat tita­nesque au meilleur des cinq sets, le numéro un mondial s’est imposé à 3h15 du matin (7−5, 6–7, 2–6, 6–3, 6–0).

Une program­ma­tion du tournoi que notre confrère Benoît Maylin a vive­ment critiqué dans l’émis­sion Sans Filet de Winamax.

De passage en confé­rence de presse, après sa victoire contre Clara Tauson en huitième de finale (6−4, 6–4), Ons Jabeur a été inter­rogé à ce sujet. La numéro neuf mondiale a répondu avec humour, avant de regretter que le match ait pu avoir lieu aussi tardivement.

« Si cela avait été un match de dames, cela aurait fini plus tôt ! (rires.) Je ne pense pas que ce soit bon pour la santé des joueurs. En tant que membre du PTPA (Professional Tennis Players Association, l’as­so­cia­tion créée par Djokovic et Pospisil), nous en avons beau­coup parlé, de ne pas commencer les matchs très tard. Ce n’est pas bon du point de vue santé. Novak récu­père, il est en train de travailler pour être prêt pour le match suivant. Mais on essaie de changer la program­ma­tion pour que ce soit meilleur. Parfois, lorsque les matchs sont très longs, on ne sait jamais quand cela se termine. C’est plus diffi­cile avec ce match de soirée. 20h15, c’est tard. »

Ce n’est pas la première fois que la Tunisienne tape du poing sur la table à Roland‐Garros. Plus tôt dans le tour­nois, elle trou­vait dommage que le tableau féminin n’ait pas eu de matchs en Night Session.