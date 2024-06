« Ne jamais sous‐estimer le coeur d’un champion. »

Voici une phrase qui résume parfai­te­ment bien Novak Djokovic et ce qu’il vient d’ac­com­plir après un match phéno­ménal terminé au terme d’une nuit pari­sienne glaciale pour un mois de juin, à 3h15 du matin.

Pourtant long­temps malmené par un Lorenzo Musetti incan­des­cent, le tenant du titre et numéro 1 mondial vient une nouvelle fois de montrer au monde entier pour­quoi il est le meilleur joueur de l’histoire.

Fatigué ? Perte de moti­va­tion ? Le Serbe a envoyé ces termes aux oubliettes en réali­sant ce qu’il sait faire de mieux : combattre et vaincre.

Alors qu’on ne donnait pas cher de sa peau à l’issue d’un troi­sième set perdu 6 jeux à 2, 40 minutes après une deuxième manche irres­pi­rable d’1h30 de jeu, Nole a activé le mode que seuls quelques joueurs dans l’his­toire connaissent.

Constamment soutenu par les encou­ra­geants de sa femme, Jelena, et même d’une bonne partie du public, proba­ble­ment sous le choc et le charme de sa comba­ti­vité excep­tion­nelle et de son amour du jeu sans faille, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a une nouvelle renversé et remporté un match qui rentrera à coup sûr dans sa légende avec, en prime, une cinglante bulle infligée à son adver­saire pour­tant valeu­reux dans l’ul­time set, histoire d’en­voyer un message à la concurrence.

Vainqueur 7–5, 6–7(6), 2–6, 6–3, 6–0 après 4h30 de jeu, Novak Djokovic avance donc en deuxième semaine d’un tournoi dont il est devient auto­ma­ti­que­ment l’im­mense favori. Son prochain adver­saire, Francisco Cerundolo, a du souci à se faire.