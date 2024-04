Si Daniil Medvedev avait déclaré en début d’année vouloir changer de compor­te­ment sur le court en contrô­lant mieux ses émotions, cette réso­lu­tion a volé en éclats sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Auteur d’un gros pétage de plombs lors de son match face à Gaël Monfils, le Russe est revenu sur cet inci­dent en confé­rence de presse à Madrid en assu­rant qu’il ne regret­tait rien et que cela pour­rait même se reproduire.

« On peut faire des erreurs, j’en fais sur le court et main­te­nant que je suis assis ici calme­ment, je recon­nais ces erreurs. J’aime le foot­ball, dans chaque match il y a une erreur et au tennis nous avons vu d’autres joueurs en faire. Mais sur le moment, il est très diffi­cile de contrôler ses émotions, donc je ne regrette rien, c’est quelque chose qui s’est passé. C’est comme ça que j’ai réagi et j’au­rais aimé ne pas réagir comme ça. Nous verrons si cela se produit la prochaine fois. Je ne peux rien promettre, mais j’es­père pouvoir me concen­trer davan­tage sur le match que sur l’er­reur elle‐même. »