Si elle s’est imposée contre la Chinoise Wang Xinyu (6−1, 6–4) pour son entrée en lice au deuxième tour du WTA 1000 de Madrid, Caroline Garcia n’était pas extrê­me­ment satis­faite de son niveau de jeu.

« Je suis contente de passer aujourd’hui (vendredi), c’était un bon premier set et après ça s’est un peu compliqué. Il y a eu un jeu où elle a essayé de changer pas mal de choses, où elle a essayé de servir plus lente­ment, plus rapide… Les condi­tions n’étaient pas évidentes, chan­geaient un peu, il ne faisait pas super chaud. Globalement, je suis satis­faite, c’était un match moyen mais parfois, il faut accepter ces jours‐là et passer à autre chose », a reconnu la numéro 1 fran­çaise au micro de L’Equipe.