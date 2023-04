16 mois après l’affaire Peng Shuai, la WTA a décidé tout récem­ment de faire son retour en Chine.

Depuis Stuttgart où elle va affronter Iga Swiatek en huitièmes de finale, la Chinoise Qinwen Zheng a fait une décla­ra­tion sur sa compatriote.

« Je ne sais pas comment elle va. Je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Je ne suis qu’une débu­tante à la WTA. J’essaie juste de me concen­trer sur mon tennis et de prendre du plaisir à jouer devant mon public. Je pense qu’elle se sent bien en Chine. Elle mène une vie normale. Mais honnê­te­ment, je ne sais pas comment elle va. Je me concentre davan­tage sur moi‐même », a lâché la 25e joueuse mondiale dans des propos rapportés par Ubitennis.

Rien de très rassurant.