Faisant partie comme Rafael Nadal des vété­rans du circuit, Roberto Bautista Agut (35 ans) s’est récem­ment exprimé pour le quoti­dien Marca sur le grand retour sur les courts de son compa­triote après un an d’absence.

« Je ne sais pas si Nadal rempor­tera encore Roland‐Garros mais ce que je peux dire, c’est qu’il a le couteau entre les dents et qu’il va tout faire pour réaliser une grande saison. Je le connais et je sais à quel point il est compé­titif. Et puis il y a beau­coup de facteurs, comme disait Carlos Moya (son entraî­neur, ndlr) l’autre jour, sur l’adap­ta­tion à la compé­ti­tion, comment son corps réagira après tant d’an­nées de travail acharné. »