Il y a énor­mé­ment de médias sur cette édition 2023 de Roland‐Garros. Cela amène quelques fois certains jour­na­listes à vouloir cher­cher une forme de scoop ou alors à poser des ques­tions parfois décalées.

Interrogé sur la présence d’un patch collé sur son torse (voir ci‐dessous), Novas Djokovic a préféré utiliser l’humour.

Question : Tu as changé quelque chose sous ton polo pendant le match, peut‐être un pin’s ou est‐ce que tu peux nous en dire plus ?

« Quand j’étais enfant, j’ado­rais Iron Man, et donc, mon équipe utilise une nano­tech­no­logie fantas­tique pour m’aider au mieux. C’est le secret de ma carrière. Si je n’avais pas cela, je ne serais pas ici ! », lancé le Serbe qui a parfai­te­ment réussi son coup en noyant le poisson.