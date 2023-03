Qui a dit que les joueurs de tennis n’étaient pas des amis ?

Dans un entre­tien accordé au quoti­dien la Nacion, Juan Ignacio Londero (ex‐50ème, un titre ATP à son actif) explique son long calvaire lié à des bles­sures multiples. Mais c’est lors d’un barbecue avec son « ami » Albert Ramos Vinolas qu’il a trouvé une solu­tion à ses problèmes.

« Nous nous sommes retrouvés autour d’un barbecue chez Charly avec Albert Ramos Viñolas. Je lui en ai parlé des bles­sures à répé­ti­tion et il m’a dit : « Pourquoi ne changes‐tu pas la raquette, pour­quoi ne baisses‐tu pas l’équi­libre, le poids, ne changes‐tu pas le plan de cordage ? Il a pris un petit carnet avec un stylo et a commencé à écrire. Jusque‐là, j’uti­li­sais une raquette lourde, 355 grammes, avec un plan de cordage 18×20 [qui offre plus de contrôle, mais demande plus d’ef­forts]. Le lende­main, je suis allé m’en­traîner avec Albert, il m’a prêté sa raquette, plus légère, et… j’ai fini par jouer pendant une heure et demie à 100 % et à servir sans problème. C’est à croire ou à ne pas croire. Après ça, j’ai commencé avec une autre raquette, j’ai baissé de 20g, j’ai changé le plan de cordage en 16×19 [ça donne plus, ça demande de l’ef­fort]. J’ai commencé à sentir des chan­ge­ments et cela fait plus de deux semaines que je joue des sets et je vais bien » explique Londero.

Ce témoi­gnage confirme que même chez les pros jouer avec un maté­riel adapté n’est pas encore dans toute les têtes.