Après un match remar­qua­ble­ment maîtrisé, Andrey Rublev a fait tomber le double tenant du titre, Carlos Alcaraz, ce mercredi en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid.

Un succès bien­venu alors que le Russe n’a plus atteint les demi‐finales d’un tournoi depuis sa fameuse disqua­li­fi­ca­tion à Dubaï le 1er mars dernier. Comme les semaines passent, mais ne se ressemblent pas, le 8e joueur mondial a tenu à faire preuve de mesure.

« Je ne sais pas quoi dire… peut‐être que cette semaine est un soula­ge­ment, mais la semaine suivante, c’est la même chose… Il vaut mieux ne pas penser de cette façon parce que quand vous commencez à penser : ‘Oh comme tout va bien’, c’est ce qui s’est passé au début de la saison. Pendant six semaines, je n’ai rien gagné. Il vaut mieux ne pas y penser du tout. Ce n’est pas mauvais, ce n’est pas bon. C’est juste un moment. Ça arrive à tout le monde, tous les joueurs sont passés par ces moments. Le plus impor­tant est de conti­nuer à travailler, de s’amé­liorer et de se rappeler qu’en une semaine peut tout changer. »