Malgré un premier set maîtrisé, Carlos Alcaraz a trébuché, ce mercredi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, battu en trois sets (4−6, 6–3, 6–2) par un Andrey Rublev éton­nant de calme et de sérénité.

L’entrée en matière du double tenant en titre était pour­tant parfaite. Agressif et partout sur le court, il ne lais­sait tout simple­ment pas le Russe s’ex­primer et déve­lopper son jeu.

Mais beau­coup plus calme et posé qu’à l’ac­cou­tumée, Andrey parve­nait fina­le­ment à rentrer dans son match et breaker l’Espagnol d’en­trée sur sa cinquième occa­sion. De plus en plus brouillon, Carlos commet­tait de plus en plus d’er­reurs et cédait assez logi­que­ment le deuxième set sous le regard inquiet de son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero.

Ce scénario allait se répéter dans l’ul­time manche avec un Rublev boosté par la confiance et un Alcaraz souvent dépassé. De nouveau breaké d’en­trée, l’Espagnol tentait de revenir avec deux occa­sions de débreak mais ne parve­nait pas à enrayer le rythme du Russe au service. Andrey mettait fin au suspense avec un nouveau break dans le septième jeu.

Après quelques semaines de doute, Andrey Rublev décroche certai­ne­ment la plus belle victoire de sa saison en s’of­frant celui qui restait sur 14 victoires consé­cu­tives dans la capi­tale espa­gnole. Pour une place dans le dernier carré, le 8e joueur mondial affron­tera le vain­queur du duel prévu ce soir entre Taylor Fritz et Francisco Cerundolo.