11h00. Alors que le huitième de finale de Stefanos Tsitsipas contre Taylor Fritz a commencé depuis une demi‐heure, le compte twitter offi­ciel du Grec publie un tweet, programmé ou posté par son équipe de communication.

Comme il en a l’ha­bi­tude de le faire, numéro 4 mondial partage une réflexion avec une cita­tion cette fois diffi­ci­le­ment tradui­sible : « This is the Mondayest Monday that ever Mondayed » (C’est le lundi le plus lundi qui n’ait jamais été lundi).

Le post a suscité énor­mé­ment de réac­tions, les utili­sa­teurs s’en donnant à coeur joie : « Ne tweete au travail », « Comment tu peux tweeter en pendant ton match ? », « Concentre‐toi, tu joues mec », peut‐on lire dans les commentaires.

Stef’ a en effet du boulot face à Fritz, qui a remporté la première manche.