Iga Swiatek n’a toujours pas disputé le moindre match sur gazon cette saison. Il faut dire qu’il ne s’agit pas de sa surface préférée. Redoutable sur terre battue, son jeu est moins effi­cace sur herbe. La Polonaise a malgré tout remporté Wimbledon juniors en 2018. Ensuite, elle n’a gagné que trois matchs sur gazon chez les profes­sion­nelles, tous lors des quali­fi­ca­tions du tournoi de Birmingham l’année suivante. Elle dispute cette semaine le tournoi d’Eastbourne. Mais ses attentes sont peu élevées. Son objectif est avant tout de prendre du plaisir.

« Dans ma tête, j’ai l’im­pres­sion d’être en vacances. C’est quelque chose de diffé­rent et de spécial. Comme je l’ai déjà dit, c’est frus­trant pour moi de jouer sur une surface qui ne convient pas à mon style de jeu. J’ai déjà dit il y a un mois que je n’at­ten­dais rien de bon de cette tournée sur gazon. Donc c’est amusant. J’essaie d’ap­prendre au fur et à mesure des matchs et de ne pas m’énerver quand les choses ne vont pas dans mon sens. Au cours des premiers entraî­ne­ments sur gazon, j’étais comme un manque de rythme. Je me sentais beau­coup plus en insé­cu­rité que lorsque je joue sur un terrain dur ou sur terre battue. C’est un senti­ment très diffé­rent. Le jeu de jambes est diffé­rent ici. Vous devez faire plus d’ef­forts. Je joue des tour­nois intenses depuis janvier, mais c’est la première fois que mes jambes me font autant mal. C’est incroyable à quel point je suis fatigué après m’être entraîné quelques jours sur cette surface. Le lift sur gazon ne fonc­tionne pas, donc je dois cher­cher d’autres types de stra­té­gies. »