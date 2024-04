La numéro 1 mondial a tenu à préciser avec du recul ce qu’il s’est vrai­ment passé après son succès à Roland‐Garros en 2020, et ce fut vrai­ment un vrai chan­ge­ment de direction.

« Tout s’est passé d’un coup, après Roland Garros 2020, mais j’avais l’im­pres­sion qu’à cette époque les gens ne savaient toujours pas si je serais une joueuse de premier plan, si je conti­nue­rais à bien jouer. Et honnê­te­ment, je ne le savais pas non plus. Finalement ma constance m’a mis dans la posi­tion que je connais aujourd’hui, c’est un bon rôle car j’ai toujours voulu inspirer les autres. De plus, il est plus facile de trouver la moti­va­tion lorsque vous avez l’im­pres­sion que les enfants vous regardent et vous prennent pour un exemple. En même temps, cela met aussi un peu de poids sur vos épaules, ce n’est pas facile à équi­li­brer, parce que tout le monde vous traite comme si vous deviez jouer pour eux, pas pour vous »