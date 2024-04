Danill continue à progresser sur l’ocre notam­ment parce qu’il a décidé de changer d’at­ti­tude et de mental. Il l’a formi­da­ble­ment bien expliqué sur le court après son succès face à Korda en trois sets (5−7, 7–6, 6–3).

« Le senti­ment que ce n’est pas ma surface préférée et que certaines choses me dérangent et ne me permettent pas de jouer mon meilleur tennis sur terre battue est toujours d’ac­tua­lité. Maintenant, avec l’expérience, je sais beau­coup plus ce que je veux faire de moi‐même. C’est pour ça que je suis plutôt calme même si je perds le match. La ques­tion serait : « Ai‐je fait ce que je voulais faire ? C’est comme jouer un lift lourd, glisser, courir et être en équi­libre. Si j’ai bien fait, cela veut dire que l’ad­ver­saire était meilleur que moi.. alors qu’il y a 3 ou 4 ans je me sentais complè­te­ment perdu sur le terrain… Maintenant je sais ce qu’il me reste à faire »