Le huitième de finale du WTA 1000 de Rome entre Madison Keys et Sorana Cirstea a fait beau­coup parler. Ce lundi, un mani­fes­tant a fait son entrée sur le court et a jeté des confettis, forçant l’in­ter­rup­tion du match pendant quelques minutes.

Avec humour, l’Américaine a avoué en confé­rence de presse qu’elle ne savait pas trop comment réagir dans ce genre de situation.

« Honnêtement, dès que je l’ai vu fran­chir la barrière, ma première pensée a été : ‘Dois‐je aller l’af­fronter ?’ (rire) Je me suis arrêtée, puis l’ar­bitre a commencé à me crier d’aller m’as­seoir. Malheureusement, cela commence à devenir quelque chose de courant. Il n’y a eu aucun inci­dent grave jusqu’à présent, mais on craint que quel­qu’un ne soit blessé car les mani­fes­tants se rapprochent souvent des joueurs. »