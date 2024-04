L’ancien joueur austra­lien s’est exprimé chez nos confrères de Tennis365. Selon lui, le vrai favori pour Roland‐Garros est Carlos Alcaraz.

« Les grands maîtres[de la terre battue sont Rafael Nadal et Bjorn Borg et le prochain sera Carlos Alcaraz. C’est presque un miracle qu’il n’ait pas gagné Roland‐Garros l’année dernière, et il le gagnera cette année, à moins que quelque chose d’ex­tra­or­di­naire ne se produise. Ce gars est vrai­ment bon. C’est une véri­table affaire. Il a tout ce qu’il faut. Il pour­rait gagner 10 Roland Garros. Nous ne disons pas que 14 comme Rafa, mais pour moi, il est de loin le meilleur joueur sur terre battue en ce moment »