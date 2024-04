La joueuse roumaine a donné un entre­tien à Punto de Break. Quand on lui a demandé quel facteur limi­tait l’évo­lu­tion de sa carrière, Sorana a vite trouvé la réponse.

« Je vise­rais le mental. Je viens d’un pays où l’on n’est pas très positif, où tout se heurte dès le départ à un « non ». Pour survivre dans ce circuit, en essayant de s’améliorer chaque jour, il faut un carac­tère très positif. J’ai essayé de l’ap­prendre, même si une chose qui me manquait au début de ma carrière était de gérer un peu mieux les matchs que je perdais, ils me pesaient beaucoup »